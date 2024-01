Ana Paula Matos confirma medidas para conter calor nas festas do verão | A TARDE

A vice-prefeita e secretária municipal da Saúde, Ana Paula Matos (PDT) avaliou de forma positiva as ações para conter o calor na maior festa popular de janeiro, a Lavagem do Bonfim. A gestora afirmou que, por determinação do prefeito Bruno Reis (União Brasil), as medidas serão replicadas no Carnaval de Salvador, além de outras festas populares, como a Festa de Iemanjá.

Para a Lavagem do Bonfim, a prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parcerias com órgãos integrados da gestão, instalou bebedouros em pontos estratégicos do cortejo, protetor solar em totens e sachês; distribuiu abanadores, com caráter informativo contendo orientações sobre os cuidados com a saúde na alta estação; e disponibilizou carros-pipa para reduzir o impacto do calor, microaspersores e umidificadores de ar nos pórticos entre a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, e a Basílica de Nosso Senhor do Bonfim, na Península de Itapagipe.

A iniciativa foi promovida pela SMS em conjunto com as secretarias de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Gestão (Semge), Sustentabilidade (Secis), Cultura e Turismo (Secult), além da Defesa Civil (Codesal) e da Diretoria de Iluminação.

“A nossa avaliação técnica é que funcionou muito bem e não só foi importante para prevenção à saúde, mas também gerou nas pessoas um sentimento de gratidão e de responsabilização. Se não fossem as ações, poderíamos ter tido casos graves por causa do sol forte. Vamos replicar as medidas nos grandes eventos de Salvador tendo como parâmetro o plano de contingência para enfrentamento de altas temperaturas”, afirmou Ana Paula.