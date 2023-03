Aproximação de Bruno Reis do governo federal pode melar aliança com PL

O presidente do PL Bahia, João Roma, deixou muito clara a posição da legenda nas eleições municipais do ano que vem, em caso de uma aproximação do atual prefeito, Bruno Reis (União Brasil) com o presidente Lula (PT). Roma, que chegou a cogitar uma aliança, descarta qualquer entendimento com o partido do presidente.

"Se a linha de Bruno Reis for seguir abraçado a Lula, ele não terá o apoio e nem seguirá junto com o PL. Quando eu digo que estou aberto a conversar é porque política se faz buscando entendimentos, mas nós temos que zelar, em primeiro lugar, pelos eleitores que seguiram com o PL, que disseram não a Lula. Esses eleitores precisam de representatividade. Então estabelecer contato institucional é uma coisa, aliança política é outra coisa", disse Roma, neste sábado, 11, em entrevista à Rádio Interativa FM, de Itabuna.

João Roma destacou que o PL estará do lado oposto do PT tanto na Bahia quanto no Brasil. "Em Salvador, seguirá nesse mesmo caminho. Se o caminho deles é seguir nessa linha de não ser nem carne nem peixe e não pontuar um contraste com o PT, fica muito difícil essa proximidade com o PL", declarou João Roma.

Roma disse que, em Itabuna, o ex-candidato a deputado federal Doutor Mangabeira é o principal nome do partido para disputar a prefeitura em 2024 mas, ponderou que há outros nomes da cidade para se discutir um projeto comum. "Mantivemos também contato com o médico Isaac Nery. Ele manteve contato comigo na semana passada; ele é do Republicanos, um partido do qual fiz parte e tenho uma excelente relação. É momento de a gente buscar unir forças especialmente vinculadas a esse ideário. Ele é bolsonarista e defende bandeiras que estão alinhadas com o nosso ideário".

Sobre a vizinha Ilhéus, Roma informou que o deputado federal Capitão Alden foi designado para definir os rumos do partido na cidade em 2024. Roma foi questionado se haveria alguma definição em torno do nome de Tiago Martins para disputar a prefeitura do município no ano que vem. "Ele foi muito bem votado em Ilhéus . Vamos debater e avaliar qual o projeto mais significativo para Ilhéus".

O presidente estadual do PL também mencionou que os planos do partido para Vitória da Conquista é juntar as forças e atrair para o partido nomes como o do vereador Ivan Cordeiro, atualmente no PTB. Roma também destacou que Flávio Faria é um excelente quadro do PL na cidade.

"O que nós queremos em Vitória da Conquista? Ampliar esse nosso espaço. Nosso intuito é atrair novos quadros. Queremos juntar as forças, dar espaço a novas lideranças, aumentar a representatividade do PL em Vitória da Conquista", disse Roma.