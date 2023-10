Barra ou Boca do Rio? Prefeito fala sobre mudança no Carnaval

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) voltou a afirmar, nesta quinta-feira, 21, que não existe mais a possibilidade do Carnaval de Salvador ter o circuito alterado para a Boca do Rio em 2024. Há alguns anos, o debate toma conta de grupos ligados à folia e até estudos foram realizados para avaliar estrutura do local, viabilidade técnica e opinião dos moradores dos bairros envolvidos.



“Esse assunto foi debatido no passado e depois de uma ampla discussão, a maioria decidiu e eu validei essa decisão que o carnaval deveria permanecer na Barra, onde ele está. Quando nós realizamos o carnaval no centro, com a força que foi, houve um equilíbrio na distribuição das pessoas pela cidade, então tínhamos carnaval nas ilhas, em mais de dez bairros e carnaval forte nos dois circuitos. Isso permitiu que nós pudéssemos oferecer os serviços públicos, organizar os ambulantes, oferecer o transporte público, garantir a saúde e, em especial, que é uma demanda da área de segurança que as tropas pudessem transitar”, reforçou Bruno Reis.

O gestor municipal soteropolitano também não descartou que esse assunto volte a ser pautado futuramente, já que o carnaval está em constante evolução e cada vez mais foliões tomam as ruas da cidade para curtir.

“E no futuro, em 26, 27, 28, esse assunto pode em algum momento voltar? Talvez sim. Talvez por conta de um crescimento que sempre vai ter da população, por conta de um evento que será cada vez mais desejado por todos. E aí, naturalmente, como o carnaval foi crescendo para outras áreas da cidade, pode ser que haja essa extensão para lá”, completou o prefeito.