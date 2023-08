Bruno defende sua gestão e diz não ter pressa para encontrar Jerônimo

Durante evento de assinatura da ordem de serviço para a construção da Arena da Capoeira, no Comércio, durante a manhã desta sexta-feira, 4, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) falou em coletiva de imprensa sobre assuntos como mobilidade urbana e o diálogo da gestão municipal com o Governo do Estado.



Para Bruno, "não há pressa nem agonia" para que uma audiência com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) aconteça. No entanto, as gestões municipal e estadual já estão afinadas em temas de mobilidade urbana.

"Meu secretário de mobilidade tem conversado com a Secretaria de Infraestrutura do Estado, como também estamos avançando nas tratativas da Embasa. É evidente que vamos fechar esses pontos todos para depois essa audiência ocorrer, e assim poder ter decisões e encaminhamentos", afirmou o prefeito de Salvador.

Para defender a sua gestão, Bruno disse citou o que chamou de seus feitos e disse que a prefeitura disse que tem feito tudo que está ao seu alcance. "Já era para o reajuste ter ocorrido desde 1º de janeiro. Já ganhamos quase oito meses. Tenho investido na compra de novos ônibus e as obras do BRT estão seguindo uma execução plena, com uma expectativa de inauguração para o ano que vem", opinou.

Também foram rebatidas críticas ao próprio BRT, feitas pelo presidente estadual do PT, Eden Valadares. "Ele tem que se preocupar é com a metropolitana aqui do lado", disse o prefeito de Salvador, sobre o protesto de rodoviários que provocou engarrafamento na Estrada do Coco. "Quando ele resolver o problema de lá, ele vai ter credibilidade para falar sobre o transporte de Salvador", continuou. "Metropolitano é metropolitano, transporte urbano é transporte urbano. O metropolitano tem que fazer seu papel ao invés de adentrar a cidade", completou Bruno Reis.