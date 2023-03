Bruno deixa aumento do ônibus no ar e crava: 'depende dos governos'

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) voltará à Brasília nesta quarta-feira, 8, para dar prosseguimento às discussões com o governo federal, principalmente sobre o setor do transporte público, grande gargalo da sua gestão.

Após se reunir com o presidente Lula (PT) nesta segunda, 6, durante evento com integrantes da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), o gestor reafirmou o sistema não é mais remunerado com a operação sem que haja um apoio federal para o setor.

"Sem sombra de dúvidas essa é a principal pauta que faz parte do dia-a-dia dos prefeitos. Todos os prefeitos que estavam lá estão com problemas no transporte das suas cidades. Levamos ao presidente qual o quadro atual, mostrando que a tarifa não cobre mais os custos do sistema, e ouvimos dele que precisamos ter criatividade", pontuou durante assinatura de ordem de serviço para requalificação do Pavilhão 2 de Julho, na Lapinha.

Bruno revelou que irá se reunir com o ministro das Cidades, Jader Filho (MDB), para discutir soluções para a demanda dos prefeitos em seu retorno à Brasília.

"Ele [Lula] pediu que a gente sentasse com o ministro das Cidades, então vou voltar amanhã para Brasília para ter um novo encontro para começarmos a formatar uma proposta em relação ao transporte público no Brasil. Se será essa metodologia do subsídio, que precisaria ser feita de forma permanente, ou se há outras iniciativas que o governo possa adotar como isenção de tributos, apoio para aquisição de veículos elétricos ou quaisquer outras mudanças na legislação que permitam que o transporte público consiga se sustentar de pé", ponderou.

Aumento da passagem

Com as tratativas em andamento, a expectativa pelo reajuste do transporte público, algo já confirmado por Bruno e pelo secretário de Mobilidade Fabrizzio Muller, repousa na conclusão do relatório de revisão tarifária que está sendo elaborado pela Fipecafi, consultoria contratada para o estudo.

"Aguardaremos a conclusão do relatório de revisão tarifária. Está no contrato de concessão que, depois de 10 anos, essa revisão é feita. Aguardamos a conclusão desse estudo feito pela consultoria que controla o contrato, para indicar se terá reajuste ou não e de quanto será esse reajuste', explicou.

"Com a conclusão desse relatório iniciaremos as negociações com as empresas prestadoras de serviço, enquanto aguardamos pra ver que tipo de apoio vem do governo federal para o setor e o que sairá das conversas que terei com o governador [Jerônimo] sobre o transporte público da capital".