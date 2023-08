Bruno Reis diz que não depende do PAC para concluir BRT

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), afirmou que as obras do BRT não dependem das verbas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para serem concluídas. De acordo com ele, a construção tem sido tocada de forma independente pela prefeitura do município.

"O BRT Lapa-Iguatemi já estava no orçamento geral da União, tem R$ 100 milhões empenhados e não recebemos um real até agora. A obra vem sendo tocada com recursos da prefeitura de Salvador. Tivemos que ir à Justiça ano passado para conseguir autorização do início das obras do trecho total”.

O modal de transporte soteropolitano teve seu trecho Lapa-Iguatemi incluído na lista de investimentos do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), mas a prefeitura não deve usar os recursos para a construção. A intenção é utilizar o dinheiro para recompor o caixa da gestão municipal.

“Espero que esses recursos possam vir para recompor o caixa da prefeitura, mas asseguro a vocês que ele [o recurso] vindo ou não a obra será concluída, está em plena execução e a nossa expectativa é inaugurar no início do ano que vem", concluiu Bruno Reis.

Na lista de obras a receberem recursos do novo PAC em Salvador, além do BRT, estão a ampliação do metrô, a duplicação da Estrada do Derba e investimentos em corredores transversais.