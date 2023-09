Bruno Reis: "Não tenho dificuldade de dialogar com qualquer partido"

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, participou na manhã desta quinta-feira, 14, da inauguração da nova Feira do Curtume, na Cidade Baixa de Salvador e, além de falar sobre a requalificação do espaço, destacou a importância de construir pontes visando o pleito eleitoral de 2024.

Questionado pelo Portal A TARDE sobre as alianças que estão sendo construídas com outros partidos, o prefeito da capital baiana se mostrou aberto ao diálogo e não descartou o apoio de grupos que hoje não fazem parte da base governista.

"Tenho uma ótima relação com todos. O que é que norteiam as relações políticas? Palavra, princípios, valores, que eu levo comigo, na minha trajetória na vida pública. Pela relação de respeito que mantenho com todos, não tenho dificuldade de dialogar com qualquer partido. Até de partidos que fazem oposição a gente".

Sobre a advertência aplicada pelo colegiado da Câmara dos Vereadores de Salvador ao vereador Átila do Congo (Patriota), que foi foi alvo de pedido de cassação por discussão com seu colega de casa legislativa, Téo Senna (PSDB), o prefeito Bruno Reis disse que respeita a decisão do legislativo soteropolitano. "Essa é uma decisão da Câmara dos Vereadores. É algo interno, do poder legislativo, que não cabe ao poder executivo interferir, ou opinar".

Ainda sobre a decisão da Comissão de Ética, Bruno Reis, que é advogado, reforçou a posição de independência dos poderes.

"Sempre defendo o contraditório e a ampla defesa e, principalmente, a dosimetria da pena, e também a questão de reincidência. Tenho certeza que os vereadores levaram esses critérios em consideração. Foi o primeiro fato, e que toda atitude tem a sua devida punição e aí chegaram a essa conclusão", disse o prefeito que afirmou já ter encontrado os vereadores Átila e Téo Senna após o ocorrido, mas não tratou do tema polêmico.