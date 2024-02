Bruno Reis: “No nosso grupo quem escolhe candidato é o povo” | A TARDE

Bem avaliado e apontado como favorito à reeleição, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) não esconde sua pretensão de concorrer a um novo mandato, mas, procura não antecipar qualquer definição.

“A nossa expectativa é, passado o prazo das filiações partidárias, que é 6 de abril, a gente tomar uma decisão com relação à candidatura, ouvindo os líderes políticos, não tenha dúvidas que o apoio e a palavra do presidente da Câmara (Carlos Muniz, PSDB) é um fator muito especial para tomar essa decisão”, diz o prefeito.

Ele tem conversado com presidentes de partidos, vereadores, mas é no apoio popular que ele deposita sua maior confiança. “No nosso grupo quem escolhe candidato ´é o povo”, sentencia Bruno, que não abre mão da primazia para disputar um novo mandato. “Quando você se elege, você conquista o direito de disputar mais quatro anos” .

Economia

Bruno Reis comemorou a lotação dos hotéis e celebrou a expectativa de movimentação de cerca de R$ 4 bilhões na economia e geração de 250 mil empregos diretos e indiretos durante o carnaval.

“Não só carnaval mas o verão como um todo. Ontem despachei com a secretária da Fazenda e o ISS, que hoje é o principal tributo da prefeitura, teve um acréscimo em janeiro de 2024 de quase 20% em relação a janeiro de 2023”.

Sobre o impacto da operação da Polícia Federal que atingiu o presidente Bolsonaro e alguns dos seus mais próximos assessores, Bruno Reis afirmou não ter nenhuma repercussão na sua aproximação com o PL, partido do ex-presidente.

“Salvador não tem nada a ver com o que acontece em Brasília, fora da política do nosso estado. Aqui eu estou trabalhando para ter o apoio do PL, tenho conversado com o presidente João Roma, com deputados federais e estaduais do partido, com os vereadores, com todo o grupo do PL, as conversas estão bem avançadas, espero ter o apoio deles e qualquer coisa que possa acontecer fora da nossa política local, regional, não altera nada esse nosso cronograma”.