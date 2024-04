Câmara valoriza professores ao votar reajuste com rapidez, diz Muniz | A TARDE

O vereador Carlos Muniz (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Salvador, comemorou o reajuste aprovado, na tarde desta quarta-feira, 3, para os servidores municipais da cidade. Segundo ele, a rápida votação do aumento de 8% para os professores e 4% para os demais profissionais do município indica o respeito que a Casa tem pela classe.

“A Câmara não poderia se furtar em apreciar com celeridade este projeto de votação do reajuste dos valorosos servidores de Salvador, incluindo os professores. Agradeço também aos meus pares, que sabem da importância desses profissionais para a nossa sociedade”, afirmou Muniz.

Dentre outros projetos apreciados hoje em plenário, os vereadores votaram também o Projeto de Lei nº 51/2024, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, no valor de até US$ 120 milhões, que dá aproximadamente R$ 596,4 milhões na cotação atual.

A Casa votou ainda o projeto do Executivo Municipal que institui o Plano de Carreira e Remuneração dos Agentes de Trânsito (PLE-61/2024) e a apreciação da proposta de criação do Programa Dinheiro Direto na Escola Soteropolitana (PDDES), através do PLE-48/2024.