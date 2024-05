Carlos Muniz faz visita institucional a Pedro Maia no MP-BA | A TARDE

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), vereador Carlos Muniz (PSDB), fez uma visita institucional ao procurador-geral de Justiça, Pedro Maia, na sede do Ministério Público da Bahia (MP-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB). O procurador Jurídico da CMS, Marcus Vinícius, também participou do encontro.

“Compareci ao Ministério Público do Estado da Bahia para um diálogo institucional com o procurador Pedro Maia. A sua escolha para comandar o MP-BA ocorreu há alguns meses e vim parabenizá-lo. Esta instituição tem atuação essencial na defesa da lei, da justiça, dos direitos da sociedade e da democracia”, disse Muniz, na última sexta-feira, 10.

De acordo com o chefe do Legislativo da capital, “o diálogo colaborativo e construtivo é essencial para o desenvolvimento da nossa cidade. A Câmara Municipal de Salvador e o Ministério Público têm compromisso com a transparência, eficiência e responsabilidade da atuação dos poderes públicos para os soteropolitanos”.

Ele recebeu de Pedro Maia um livro sobre a história do MP-BA. E também o presenteou com a obra “A História da Câmara Municipal da Cidade do Salvador”, de autoria de Affonso Ruy.

