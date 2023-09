CBPM discute implantação de mineroduto de ferro para sul da Bahia

A Companha Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) se reuniu, nesta quinta-feira, 14, com dirigentes da estatal e representantes da Sul Americana de Metais (SAM), da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) e da Lotus Brasil. Na oportunidade foram discutidos o processo de implantação do mineroduto no estado.

O diretor-geral da SEI, José Acácio, considera que a construção dos dutos são fundamentais para que seja escoado o minério de ferro produzido na região sul da Bahia. Conforme Acácio, a intervenção vai beneficiar 12 municípios baianos e resultará no retorno monetário de US$ 1 bi.

"Essa mina de ferro vai demandar a construção de um mineroduto, que vai atravessar tanto Minas Gerais quanto a Bahia para escoar a produção pelo Porto Sul, localizado em Ilhéus, trazendo benefícios para 12 municípios baianos com royalties e também para o Porto, da ordem de aproximadamente um bilhão de dólares, inclusive levando a possibilidade de utilização da fibra óptica pelos municípios que o mineroduto vai passar. Haverá também um ganho na parte de inovação e tecnologia. Inclusive, a água que vai ser represada e que vai ser utilizada para transportar o minério de ferro, ao final da linha do mineroduto, será transformada em hidrogênio verde”, afirmou o diretor-geral da SEI, José Acácio.



Participaram da reunião, com foco no potencial da atividade mineradora: o presidente da CBPM, Henrique Carballal, o diretor técnico da Companhia, Manoel Barretto, o chefe de gabinete da estatal, Carlos Borel, o diretor executivo - CEO da SAM, Jin Yongshi, a administradora da Lotus Brasil, Mônica Kuo e o diretor-geral da SEI, José Acácio.