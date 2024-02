Comissão da Mulher na Câmara lança campanha contra assédio no Carnaval | A TARDE

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da Câmara Municipal de Salvador, presidida pela vereadora Ireuda Silva (Republicanos), vai lançar, na próxima terça-feira, 6, às 14h, na Câmara, a campanha “Meu Corpo Não é Sua Fantasia 2024”.

A iniciativa visa combater a importunação sexual e a violência contra a mulher durante o período carnavalesco. O evento de lançamento ocorrerá em frente ao Paço.

Desde 2019, a campanha tem se destacado por sua relevância e impacto social, desempenhando um papel crucial na conscientização da população sobre a necessidade de respeitar os limites e a integridade das mulheres durante os festejos do Carnaval. A ação é especialmente direcionada a coibir comportamentos inadequados, prevenindo episódios de assédio e garantindo a segurança das folionas. Segundo a vereadora, nos últimos anos foi observado um aumento de 50% nas notificações diárias de ocorrências de estupro no Carnaval.

Ireuda Silva destaca a continuidade do projeto: “A campanha ‘Meu Corpo Não é Sua Fantasia’ se mantém firme em seu propósito de alertar, prevenir e combater a importunação sexual e a violência contra as mulheres durante o Carnaval. Neste ano, estamos reforçando nosso compromisso e convidamos a população a se engajar nessa causa”.

Além das ações nos circuitos da folia, a campanha também se destaca pela distribuição de material gráfico contendo informações sobre o tema, bem como orientações sobre como proceder em caso de violência. Canais de denúncia são divulgados para que as vítimas possam buscar apoio e acionar as autoridades competentes.



Conforme a vereadora, o lançamento oficial da campanha na Câmara contará com a presença de autoridades, membros da sociedade civil e representantes de órgãos públicos.

Diante do crescimento da conscientização sobre a importância do respeito aos direitos das mulheres, a expectativa é de que a campanha “Meu Corpo Não é Sua Fantasia” alcance cada vez mais pessoas, contribuindo para a promoção de uma cultura de respeito e igualdade durante os festejos carnavalescos e ao longo do ano.