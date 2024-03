Conselheiros baianos assumem posições de lideranças no CNJ | A TARDE

O plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou o nome dos três conselheiros baianos José Edvaldo, João Paulo Schoucair e Pablo Coutinho tiveram para presidirem as comissões no órgão.

José Edvaldo Rocha Rotondano presidirá a Comissão Permanente da Justiça Criminal, além de ter sido designado para supervisionar o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF).

O conselheiro João Paulo Schoucair presidirá a Comissão Permanente de Aperfeiçoamento da Justiça Militar e o Comitê Gestor do Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário, além do Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Equidade Racial (Fonaer).

Enquanto Pablo Coutinho passará a integrar o Comitê Executivo Nacional dos Núcleos de Ações Coletivas.