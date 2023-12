Contas de Rui Costa e urgência de empréstimo são aprovados na Alba | A TARDE

Os 63 deputados estaduais estão reunidos na tarde desta terça-feira, 12, no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e aprovaram o requerimento de urgência para a votação da contratação do pedido de empréstimo de US$ 42 milhões, solicitado pelo Executivo, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que será destinado ao Programa Bahia Mais Digital - Transformação Digital do Governo da Bahia.

A matéria contou com o aval dos deputados governistas e votos contrários da bancada de oposição, com 17 deputados na Casa, e do deputado Hilton Coelho (PSOL), que atua de forma independente.

Com a aprovação do requerimento, a Casa tem 72 horas para votar o projeto de lei, encaminhado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). Deste modo, a matéria devem entrar na pauta na próxima segunda ou terça-feira.

Na sessão desta terça, os parlamentares ainda vão apreciar as contas do último ano do governo Rui Costa (PT), aprovadas com ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), em agosto. As matérias constam na Ordem do Dia da Alba.

O líder da bancada da minoria, Alan Sanches (União Brasil) cogitou pedir vistas, isto é, mais tempo de análise da matéria, mas recuou da ideia.

A apreciação sobre as contas do ex-gestor, atual ministro da Casa Civil, foram votadas de forma secreta, sem a análise dos deputados de oposição, no primeiro turno, que se recusaram a dá aval ao tema. No segundo turno, os oposicionistas votaram contra. A proposta, no entanto, foi aprovada em dois turnos, pelos governistas.

Os demais projetos que tramitam na Casa serão votados na quarta-feira, 13.