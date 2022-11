Decreto estabelece grupo de trabalho para transição

O governador eleito, Jerônimo Rodrigues e o vice, Geraldo Júnior, vão coordenar o Grupo de Trabalho da transição governamental, instituído através de decreto publicado na edição eletrônica deste sábado, 5, do Diário Oficial do Estado.

Outros sete nomes fazem parte do grupo: Luiz Caetano, secretário de Relações Institucionais (Serin); Carlos Mello, secretário da Casa Civil em exercício; Marcus Cavancanti, secretário da Infraestrutura (Seinfra); Fabya Reis, secretária de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi); Roberta Silva de Carvalho Santana, chefe de Gabinete da Secretaria da Saúde (Sesab); Adolpho Loyola, Assistente Especial do Quadro Especial da Casa Civil; e Felipe Freitas, doutor em Direito pela UnB e professor do corpo permanente do Programa de Pós Graduação do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).

O decreto estadual, de número 21.709, foi assinado nesta sexta-feira, 4, pelo governador Rui Costa e já entrou em vigor a partir da sua publicação.