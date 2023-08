Decreto não resolve economia e Salvador segue cara, avalia Robinson

O deputado estadual e pré-candidato do PT à prefeitura de Salvador, Robinson Almeida, avaliou que o decreto da Liberdade Econômica (nº 37.347), assinado pelo prefeito Bruno Reis (UB), e publicado no Diário Oficial do Município na sexta-feira, 25, não garante a melhora no ambiente de negócios na capital.

A avaliaçaõ do pré-candidato é que capital baiana continua cara e pouco atrativa para investidores. O petista citou como exemplo o IPTU e os impostos municipais e lembrou que a gestão de Bruno Reis fez Salvador perder 15 posições e ficar em 208º lugar na classificação geral do Ranking de Competitividade dos Municípios. O estudo foi realizado pelo Centro de Liderança Política (CLP), em parceria com a Gove e a Seall, na semana passada, e também apontou, que a capital do estado ficou em 17º lugar entre as capitais brasileiras.

"O ambiente de negócios e a atração de novos investimentos em Salvador só será efetivo quando o prefeito rever a elevada carga tributária, a exemplo do IPTU, do setor produtivo. Não é apenas a burocratização, é a alta taxação que inviabiliza o desenvolvimento econômico de Salvador", opinou Robinson.

"Reflexo desse quadro é que nossa capital deixou de ser competitiva, inclusive no nordeste, e, sem oportunidades, viu 257 mil soteropolitanos deixar nossa cidade em busca de oportunidade em outros municípios, como revelou o último senso do IBGE", enfatizou Robinson Almeida.