Deputadas do PCdoB celebram representatividade com ministra Luciana

Durante a recepção a Salvador da ministra da Ciência, Tecnologia e Informação, Luciana Santos (PCdoB), no CAB nesta quinta-feira, 25, duas deputadas correligionárias da convidada falaram sobre a importância de uma mulher pela primeira vez assumir a pasta.

Deputada estadual pelo PCdoB, Olívia Santana | Foto: Lucas Franco / Ag. A Tarde

"As portas precisam estar escancaradas para as mulheres negras", disse Olívia Santana (PCdoB), que é a primeira e até hoje única mulher negra deputada estadual, cargo que exerce desde 2019. "As pessoas não têm noção da luta. Eu acredito na ciência e tecnologia, e dentro de um projeto que é construído coletivamente", afirmou.

Deputada federal Alice Portugal (PCdoB-BA) | Foto: Lucas Franco / Ag. A Tarde

A deputada federal Alice Portugal (PCdoB-BA), por sua vez, destacou a importância de a pasta ser chefiada por uma mulher e por quem respeita a soberania nacional. "Não podemos ser só exportadores de commodities, mas também de tecnologia de ponta", discursou Alice.