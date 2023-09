Deputado propõe criação de delegacia do idoso em Feira de Santana

Segunda maior cidade da Bahia, com mais de 600 mil habitantes, Feira de Santana ainda não tem uma delegacia especializada de atendimento ao idoso. Pelo menos, por enquanto. O deputado estadual Pablo Roberto (PSDB), apresentou, na segunda-feira, 4, uma Indicação nesse sentido.

O parlamentar reaaslta que o Estatuto do Idoso estabelece como "obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária".

Nesse contexto, a delegacia especializada teria a finalidade de garantir aos idosos o direito à assistência integral do Estado e da sociedade. “A garantia dos direitos da população idosa depende de uma abordagem integrada de várias entidades e mecanismos, incluindo a atuação do Estado em todas as suas esferas”, diz Pablo.

Ele argumenta que a expansão das delegacias de atendimento ao idoso é “fundamental para prevenir, investigar e, se necessário, punir aqueles que desrespeitam a lei e violam os direitos das pessoas idosas”. Ainda segundo o deputado, a “instalação da delegacia especializada em Feira de Santana não beneficiaria apenas os idosos, mas toda a sociedade, pois aliviaria a demanda sobre outras unidades policiais, permitindo que estas concentrem seus esforços na investigação de outros tipos de crimes”.