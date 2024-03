Deputado propõe honraria máxima da Alba para participante do BBB | A TARDE

O deputado estadual Fabrício Pancadinha (SD) propôs, nesta quinta-feira, 7, a concessão da Comenda 2 de Julho para o motorista por aplicativo Davi Brito, morador do bairro de Cajazeiras, em Salvador. A honraria é a mais importante concedida pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e costuma homenagear baianos que deixam uma contribuição significativa para o estado.

Davi está participando, neste momento, do Big Brother Brasil 24, reality show organizado e transmitido pela TV Globo. Após sair vencedor de diversos paredões na edição, o baiano é considerado um dos favoritos a vencer o reality deste ano.

“O baiano vem conquistando e mobilizando a Bahia e o Brasil em uma verdadeira demonstração de força e superação. Apesar de nunca ter convivido com nenhum artista, o jovem da periferia de Salvador não se intimida, se mantém firme nos seus ideais e vem conquistando milhões de fãs em todo o país, nas mais diversas classes sociais, se destacando desde o início do BBB 24 após voltar de vários paredões seguidos”, disse Pancadinha.

Polêmico e competitivo, Davi tem mobilizado, em seu favor, muitos baianos nas redes sociais e nas ruas do estado. De acordo com o parlamentar, isso ocorre porque o participante do BBB 24 representa bem os moradores do estado.

“Sonhador, entrou na vigésima quarta edição do programa no dia 8 de janeiro de 2024 com o objetivo de melhorar a situação financeira da sua família e cursar uma faculdade de Medicina. Vale destacar que nos dias de eliminação, quando o baiano está disputando a permanência na casa, são realizadas diversas mobilizações para que o mesmo siga na competição, representando o povo baiano de maneira corajosa e resiliente”, avaliou o deputado.

Ainda segundo Pancadinha, a persistência de Davi no Big Brother é uma inspiração para os jovens da Bahia.

“Apesar de todas as adversidades enfrentadas no programa, Davi se mantém firme em sua luta para ir à final do BBB 24, se tornando motivo de inspiração para tantos jovens que veem nele a esperança de que também podem mudar o curso das suas vidas e alcançar seus objetivos”, concluiu o o parlamentar.