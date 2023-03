Deputados fazem minuto de silêncio por Dr. Pitangueira

O deputado estadual Robinson Almeida (PT) apresentou uma moção de pesar à morte do ex-diretor do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) de Feira de Santana e do Hospital Geral do Estado (HGE), José Carlos Pitangueira, durante a sabatina do ex-deputado Tom Araújo para a vaga de conselheiro do TCM (Tribunal de Contas do Município).

“Uma vida dedicada ao Sistema Único de Saúde e ao fortalecimento da Saúde Pública. Foi um amigo querido, que teve papel importante nos principais hospitais do Estado e na defesa do SUS. Dirigiu nos últimos 10 anos o Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana, que passou por ampliação e modernização durante sua gestão. É uma perda para a Bahia, para Feira de Santana e para a Saúde Pública”, destacou Robinson na sede da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Assembleia Legislativa.

A moção foi agraciada pela deputada Maria Del Carmen (PT), presidente da comissão, e um minuto de silêncio foi respeitado em homenagem ao médico.

“José Carlos Pitangueira deixa valioso legado de defesa da saúde pública, sempre estará presente nas memórias de quem teve a oportunidade de conhecê-lo e partilhar o convívio. Presto solidariedade à família e aos amigos do nosso querido Pitanga”, afirmou Almeida.



José Carlos Pitangueira nasceu em 15 de julho de 1947 na capital do estado. Em 2008 se elegeu vereador de Salvador para a 16a legislatura da Câmara Municipal. Ele deixa 3 filhos e netos.

Robinson e o Dr. Pitangueira | Foto: Divulgação