Diretores da Escola Luíza Mahin se reúnem com Terence Lessa

A equipe de gestão da Escola de Formação Política Luíza Mahin realizou uma reunião com Terence Lessa, senador suplente da Bahia. Durante o encontro, foram discutidos projetos estratégicos relacionados à formação política no estado da Bahia. Participaram também da reunião Adilson Lopes Brasileiro, membro da assessoria Especial do Governo do Estado.

Os integrantes da diretoria presentes incluem Ivan Alex, representante da assessoria Especial do Governo da Bahia; Gutierres Gaspar, da Executiva do PT Bahia; Jamerson Silva, secretário Municipal de Cultura do PT de Salvador; e Anderson Figueiredo, coordenador da Diretoria do Centro de Memória da Bahia.