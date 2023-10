Em sessão cheia, vereadores aprovam resoluções, moções e requerimentos | A TARDE

Em sessão cheia, os vereadores de Salvador se reuniram no Plenário Cosme de Farias nesta terça-feira, 10, para votarem uma série de projetos de resolução, moções e requerimentos, inscritos na Ordem do Dia, conforme acordo entre as lideranças partidárias.

O Projeto de Resolução nº 05/23, destinado a conceder a Medalha Thomé de Souza ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi retirado da pauta. O vereador Luiz Carlos Suíca (PT) propôs a outorga da honraria.

Dentre as matérias aprovadas, consta o Projeto de Resolução nº 110/23. Este projeto concede o Título de Cidadão de Salvador ao jornalista Osvaldo Lyra, nascido no município de Ruy Barbosa e atual diretor de Comunicação da Câmara. A iniciativa partiu do presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB).



Também foi aprovado o Projeto de Resolução nº 89/23, proposto pelo vereador Randerson Leal (PDT). Este concede o Título de Cidadão de Salvador ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, natural do município de Vitória da Conquista.



A Câmara realizará uma sessão especial para celebrar o mês mundial de combate ao câncer de próstata. Segundo o vereador Hélio Ferreira (PCdoB), autor do Requerimento nº 233/23, o objetivo é “discutir a importância do diagnóstico precoce da doença, sobretudo para os trabalhadores rodoviários de Salvador”.



Das 20 moções aprovadas, 19 foram apresentadas pelo vereador Marcelo Maia (PMN) e uma pelo vereador Téo Senna (PSDB).