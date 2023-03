'Escolha de Aline valoriza empoderamento feminino', avalia prefeita

A prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (Republicanos), elogiou a Assembleia Legislativa da Bahia pela escolha de Aline Peixoto, eleita conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA). Com a aprovação de 40 deputados, a ex-primeira-dama, que já foi nomeada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), irá ingressar no órgão.

“Ela é uma valorosa profissional da saúde. Inclusive, com grande experiência em nível de conhecimento da Bahia, quando presidiu as Voluntárias Sociais. Creio que a sua eleição valoriza o empoderamento feminino”, afirmou Eliana Gonzaga.

A prefeita de Cachoeira integra a chapa única para a direção da União dos Municípios da Bahia (UPB). A chapa é composta por 5 mulheres, além dos prefeitos. Além de Eliana Gonzaga, são elas a prefeita Kitty Guimarães (PP), de Itaperoá; Fernanda Sá Teles (PP), de Wanderley; Monalisa Tavares (UB), de Ibicaraí e Jailma Dantas (PT), de Banzaê.

“É importante não ficarmos focados somente no cumprimento de cotas e percentuais, mas também na efetiva participação da mulher na política”, disse Eliana Gonzaga.