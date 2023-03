Fabíola Mansur afirma que Aline tem 'competência' exigida para TCM

Indicada para a composição do colegiado do governo que irá participar da oitiva do ex-deputado Tom Araújo, na sabatina para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas dos Munícipios (TCM), a deputada Fabíola Mansur (PSB) elogiou a "maturidade" da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) pela condução do processo.

Na manhã desta segunda, 6, a ex-primeira-dama da Bahia, Aline Peixoto, passou por sabatina, que resultou na aprovação da sua candidatura por unanimidade.

"Acho muito positivo que tivemos uma avaliação com clima respeitoso para os dois candidatos e democrática pois deu acesso para as pessoas perguntarem. Tive direito à fala, mesmo não sendo membro titular da CCJ, e mostra que essa casa está madura para isso", pontuou Fabíola.

A parlamentar aproveitou ainda para sair em defesa da ex-primeira-dama, que lamentou os "ataques pessoais" sofridos durante a sua arguição.

"Aline mostrou que tem a competência exigida regimentalmente, pelo seu histórico na área de saúde e como pós graduada em gestão pública, então acho que ocorreu com tranquilidade e vamos agora ouvir o Tom Araújo, que também é um concorrente muito qualificado".

Além de Fabíola, Vitor Bonfim (PV), Nelson Leal (PP), Paulo Rangel (PT) e Robinson Almeida (PT) estão na oitiva do candidato da oposição. As indicações foram feitas pelo líder do governo, Rosemberg Pinto (PT).