Federação almeja rivalizar com PSD em número de prefeituras, diz Éden | A TARDE

Presente na Lavagem no Bonfim, na manhã desta quinta-feira, 11, o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), Éden Valadares, falou sobre as ambições da federação formada por PT, PCdoB e PV nas eleições municipais.

"Queremos que ela seja protagonista no número de prefeituras, que a gente consiga rivalizar com o PSD e o PP, que são os partidos que têm mais prefeitos. Mas não temos uma meta. A responsabilidade do PT é de manter nosso grupo unido", afirmou Éden em coletiva de imprensa.

Para Éden, porém, mais importante do que o número de prefeitos é a articulação com os aliados. "Nós já temos o presidente da República e o governador do estado. Eu repito, nós queremos ser instrumento da unidade do grupo", justificou.

Também estão na Lavagem do Bonfim o governador Jerônimo Rodrigues (PT), o senador Jaques Wagner (PT-BA), a ministra da Cultura Margareth Menezes, e o prefeito Bruno Reis (União Brasil), entre outras lideranças e políticos baianos.