“Feliz por poder contribuir”, diz Carolino sobre trabalho legislativo | A TARDE

O vereador Carolino (Podemos) parabenizou o prefeito Bruno Reis (União Brasil) pela mensagem do Executivo, que continha as diretrizes e o foco administrativo para este ano, lida, na manhã desta sexta-feira, 2, na reabertura dos trabalhos legislativos da Câmara, no Plenário Cosme de Farias.

"Aplaudido inúmeras vezes por todas as autoridades presentes, Bruno deixou claro seus objetivos. Ele anunciou a construção de um teleférico de 5 km que ligará o Subúrbio Ferroviário, a partir da região do Mané Dendê, até o bairro de Pirajá. Também revelou que já na próxima segunda, 5, publicará a licitação para a construção da tão esperada Arena Multiuso climatizada na Boca do Rio. Essa obra é aguardada há muito tempo pela cidade, desde a demolição do Balbininho, iniciativa do Governo do Estado, em 2010", afirmou Carolino.

Ele acrescentou: "Sinto-me muito feliz por poder contribuir com a melhor gestão municipal do Brasil. Afinal, a construção desta nova arena poliesportiva moderna, seguindo os moldes e o porte do que era o antigo Balbininho, é objeto do Projeto de Indicação nº 76/2023 de nosso mandato. O prefeito, textualmente, mencionou em sua mensagem à cidade que a construção preencherá essa lacuna, que este ano completa 14 longos anos".

"O fato concreto é que Bruno Reis, Ana Paula Matos (vice-prefeita) e a excelente equipe de secretários da Prefeitura, que considero a melhor do Brasil, estão realizando por Salvador o que é de responsabilidade direta do Governo do Estado", concluiu Carolino.