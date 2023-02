Geraldo Jr. minimiza especulação e diz querer "curtir cargo de vice"

Após confirmar algumas vezes a possibilidade de concorrer ao cargo de prefeito de Salvador na eleição de 2024, o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) preferiu dizer, na manhã desta terça-feira, 28, que o momento é de "curtir" sua atual função.

"Eu fui eleito recentemente como vice-governador da Bahia. Estou pedindo à população para curtir a condição de vice-governador", disse Geraldo aos jornalistas durante o lançamento da campanha de vacinação, em Madre de Deus.

No entanto, o emedebista disse que, para disputar o pleito municipal, precisa ter algumas reivindicações atendidas pelo grupo que governa a Bahia.

"Eu precisaria ser um candidato com apoio exclusivo do governador Jerônimo Rodrigues e o único candidato do nosso grupo. Se essas condições forem atendidas, posso ser candidato a prefeito", afirmou o vice-governador.