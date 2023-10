Geraldo Júnior elogia forças de segurança após megaoperação | A TARDE

O vice-governador Geraldo Júnior (MDB) fez um apelo, nesta terça-feira, 17, por respeito às forças de segurança do estado da Bahia. A declaração foi feita à imprensa durante o evento de entrega de novos armamentos para os policiais baianos e logo após uma megaoperação realizada em Salvador, que terminou com a prisão de pelo menos oito suspeitos de envolvimento com o crime organizado.

“Às vezes, as pessoas não imaginam que, por trás dessas fardas, existem homens e mulheres. Aqui, existem homens e mulheres que merecem o nosso respeito. São homens e mulheres que saem das suas casas e não sabem se vão retornar”, afirmou Geraldo Júnior.

De acordo com o vice-governador, algumas críticas feitas aos policiais teriam influência de questões político-eleitorais. Ele pediu para que as pessoas afastem os interesses políticos da análise do trabalho das polícias.

“O primeiro recado que fica aqui, pela imprensa e pelas redes sociais: respeitem esses homens e mulheres. Não tragam para o campo da política. As eleições foram desmobilizadas em 2022 e nós fomos vitoriosos. Eleições, nós vamos discutir em 2024. Mas respeitem esses policiais, sejam ele da Polícia Militar, sejam eles da Polícia Civil, sejam eles do Corpo de Bombeiros, sejam eles do Departamento de Polícia Técnica”, disse o vice-governador.