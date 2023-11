Governador adota tom conciliador e diz ter sido elogiado por oposição | A TARDE

Em um discurso pacífico e conciliador, o Governador Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou já ter sido elogiado por ações na área da segurança pública, por integrantes da oposição. "Existem temas que a gente precisa dar as mãos! A exemplo, a segurança pública. Eu recebi apoio de gente da oposição que ao me encontrar reconheceu que somos de lados opostos, mas garantiu que nessas ações (de segurança), está conosco", detalhou.

A fala do chefe de estado, ocorreu na tarde desta quinta-feira, 19, durante passagem, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), para entrega do projeto de lei que institui o programa Bahia Sem Fome, vinculado à Casa Civil, por meio da Coordenação Geral de Ações Estratégicas de Combate à Fome, e que tem como objetivo garantir a segurança alimentar e nutricional de baianos e baianas, em todos os territórios do estado, com a execução de diversas ações que envolvem inclusão social e transferência de renda.

Ao ser questionado sobre as ações de segurança, o estadista relembrou sua trajetória política e garantiu que o estado não irá baixar a guarda. "Nós não estamos baixando a guarda da Segurança Publica. As operações estão acontecendo quase que diariamente. Mas como acontece de forma silenciosa e de inteligência, nem sempre vocês ficam sabendo. Vejam essa operação de hoje que apreendeu uma tonelada de drogas, munições, três pessoas, tanto aqui na capital como na Região Metropolitana, é resultado de uma ação que começou há dois meses, de forma silenciosa. Esse é o equilíbrio que temos que ter, esse é o carimbo do grupo", concluiu.