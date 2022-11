Governador eleito Jerônimo Rodrigues faz visita ao Grupo A TARDE

Depois de finalizar com sucesso a campanha pelo Palácio de Ondina, o governador eleito na Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), esteve no Grupo A TARDE durante a manhã desta quinta-feira, 10, e concedeu uma entrevista ao programa de rádio da A TARDE FM, "Isso é Bahia".

A visita do petista foi acompanhada pelo presidente do Grupo A TARDE, João Mello Leitão, além do diretor de relações institucionais, Luciano Neves, da diretora de projetos especiais, Mariana Carneiro, e do gestor de marketing, Eduardo Dute.

Diretores e representantes do Grupo A TARDE receberam o governador eleito | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A recepção ao governador eleito também contou com a presença de representantes dos veículos de comunicação que integram o Grupo, como a diretora do Portal A TARDE, Caroline Gois e o diretor executivo do Jornal A TARDE e do Jornal Massa!, Luiz Lasserre.

Jerônimo Rodrigues (PT) foi presenteado com um quadro exibindo todas as capas de A TARDE durante a cobertura das eleições de 2022, que terminou com vitória do petista no segundo turno.

O governador eleito concedeu uma entrevista exclusiva que será publicada na edição desta sexta-feira, 11, do Jornal A TARDE. O texto também será disponibilizado, na íntegra, no Portal A TARDE.

Presidente do Grupo A TARDE, João Melo Leitão, entrega quadro para o governador eleito Jerônimo Rodrigues (PT) | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE