Governador prega busca por eleição de vereadores de partidos da base | A TARDE

Com a candidatura da base aliada anunciada, após consenso por unidade do grupo, o governador Jerônimo Rodrigues destacou, em entrevista coletiva nesta terça-feira, 26, a necessidade de eleger bons vereadores e vereadoras aliadas ao seu grupo. Atualmente, o prefeito Bruno Reis conta com larga maioria de parlamentares na Câmara Municipal de Salvador (CMS), com 32 edis.

“Vamos partir do mesmo processo para constituir a nossa chapa completa. Já já escolhermos o vice ou a vice. Não temos ainda, mas queremos um critério: manter a unidade e ampliar a base de voto. Se será negro, negra, empresário ou religioso, vamos construir isso. Mas é claro que pensaremos também na chapa de vereadores. É fundamental termos vereadores e vereadoras boas", afirmou, após evento de inauguração da Estação Águas Claras do Metrô.

O chefe do Executivo comentou ainda sobre a definição do nome do vice-governador Geraldo Júnior para a candidatura em Salvador.

“No que diz respeito à política, estamos muito conscientes do resultado da construção do conselho político. Para nós, foi muito agradável. A gente aprendeu, consolidou o grupo na unidade. Os 11 partidos que ali estavam nas reuniões, tendo escolhido, optado pelo nome de Geraldo, alguém que nasceu em Salvador, conhece a capital, já foi vereador, conhece o empresariado de Salvador e, além disso, foi presidente da Câmara. Estamos muito otimistas com o que estamos vendo nas ruas, a receptividade do empresariado, dos partidos políticos", disse.