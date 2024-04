Governo vai investir R$ 28 milhões em qualificação de mão de obra | A TARDE

Após o anúncio da chegada da fábrica da BYD em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), o governo da Bahia tem investido para auxiliar os trabalhadores interessados em uma das 10 mil vagas que devem ser ofertadas com a chegada da montadora.

Por isso, foram ofertadas, em parceria com o Senai de Camaçari, 500 vagas para quatro cursos gratuitos, com inscrições até a próxima sexta-feira, 5. O governo deve investir R$ 28 milhões na preparação de mão de obra.

Para o gerente da unidade do Senai Camaçari, Sérgio Martins, esta é mais uma parceria exitosa com o Governo, especialmente para a indústria automotiva. “Aqui oferecemos tanto atividades teóricas quanto práticas, proporcionando uma formação abrangente aos participantes. Essa iniciativa certamente contribuirá para o desenvolvimento econômico e social da região”, afirmou Sérgio.

Para a BYD serão ofertados os cursos de operador de produção veicular, auxiliar de linha de produção, mecânico de manutenção de máquinas industriais e inspetor de qualidade. Podem se inscrever trabalhadores (as) sem ocupação, a partir de 16 anos, com ensino médio completo, cadastrados (as) nas agências do Sistema Nacional de Emprego – SineBahia. A carga horária é de 200 a 260 horas. Os interessados devem se inscrever exclusivamente através dolink https://forms.office.com/r/xw3d7E5xMj, nos principais canais digitais da Setre (www.trabalho.ba.gov.br e @setrebahia) e do SineBahia (@sinebahiaoficial).

Oportunidades para baianos

A Setre vai investir ainda em 2024, R$ 28 milhões em capacitação e incentivo ao empreendedorismo. São programas como o Qualifica Bahia e o Juventude Produtiva que possibilitam oportunidade de geração de trabalho e renda para milhares de mulheres, jovens, sobretudo negros e negras, pessoas em privação de liberdade e pessoas com deficiência.

De acordo com o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães, a diversidade de programas e cursos disponíveis mostram o comprometimento do Governo do Estado, em atender às diferentes necessidades dos cidadãos, que, só em 2023, beneficiou aproximadamente 22 mil pessoas.

"No ano passado, fizemos cursos de qualificação nos 417 municípios da Bahia e o Estado se tornou líder na região Nordeste de geração de emprego formal. Foram quase 80 mil novos empregos formais com carteira assinada gerados. É realmente inspirador ver esse esforço para oferecer qualificação e oportunidades de crescimento para a população", declarou o titular da Setre.