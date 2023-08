Indefinido em Salvador, PT tem 185 pré-candidatos a prefeito na BA

O PT já tem 185 de pré-candidatos a prefeito na Bahia para as eleições municipais de 2024. O diagnóstico do número de nomes apresentados foi feito durante os Encontros Territoriais da legenda realizados em todo o estado de abril a julho deste ano.



Com a filiação de cinco novos prefeitos, o Partido dos Trabalhadores conta atualmente com 37 gestores municipais. A intenção é ampliar esse número no próximo ano.

O presidente estadual do PT, Éden Valadares, enfatizou, no entanto, que as pré-candidaturas ainda serão debatidas com a Federação PT, PCdoB e PV e com os partidos da base do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

“Vamos trabalhar com muita unidade e muito diálogo com os aliados em todo o estado. O objetivo é garantir a unidade do grupo já no primeiro turno das eleições e assim definir, entre os nomes apresentados pelo grupo, quais candidaturas serão mais competitivas para assegurar a vitória de Jerônimo e do presidente Lula em todos os palanques da Bahia em 2024”, disse.

“Hoje somos o maior partido do estado em número de filiados, são mais de 160 mil petistas, e estamos representados atualmente em mais de 350 cidades por meio de Diretórios Municipais e Comissões Provisórias. Seguimos nos empenhando para revigorar o PT, mas entendemos e defendemos que os partidos que estão com o governador Jerônimo também se fortaleçam para juntos fazermos ainda mais pela Bahia”, acrescentou Éden.

Em Salvador, o PT não tem um pré-candidato. A legenda do governador dialoga com partidos aliados para definir um só nome para representar o grupo e um dos nomes que reivindicou a entrada na disputa foi o deputado estadual Robinson Almeida (PT).