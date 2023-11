Indígenas baianos articulam ida à Brasília contra o marco temporal | A TARDE

“Parentes, no dia 09 de novembro o destino dos nossos povos indígenas estará em jogo. O Congresso Nacional decidirá se aceitará ou anulará os vetos do presidente Lula para o PL 2903, que regulamenta o Marco Temporal. A luta continua e precisamos da sua voz!”.

Com este apelo inicial o Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia (Mupoiba) está conclamando todos os grupos “das aldeias e cidades a se unirem na mobilização nacional. Pedimos ao Congresso que mantenha os vetos do presidente, pois são cruciais para a proteção dos direitos indígenas”, destaca a mensagem.

Ontem aconteceu uma reunião virtual com os movimentos pró-indígenas e contra o Marco Temporal para articular as ações em todo território nacional.

Na oportunidade a Bahia foi representada pela segunda coordenadora geral do Mupoiba, Patrícia Pankararé, da comunidade radicada no município de Glória, ribeirinho do São Francisco.

O Estado tem uma população 229 mil indígenas de acordo com o Censo do IBGE/2022. O número deixa a Bahia atrás apenas do estado do Amazonas com cerca de 500 mil pessoas.

A perspectiva para a análise do veto amanhã é reunir novamente povos originários de todo o País em Brasília e nos seus respectivos estados para manifestações pacíficas, de acordo com a pedagoga e liderança feminina indígena. “Precisamos mostrar nossa força e indignação, diante tanto sofrimento nos mais de 500 anos de perseguição em que não temos paz”, enfatizou.

Ela afirmou que na Bahia devem acontecer manifestações nas aldeias e em estradas, principalmente nas regiões onde têm o maior número de Territórios Indígenas (TI). “Estamos com grande expectativa e com muita torcida para que todos os vetos sejam respeitados”, afirmou.

“Os nossos territórios devem ser mantidos com nosso povo, pela manutenção da vida. Porque nós conservamos as florestas e as águas. Lutamos pela continuidade da nossa existência, com o nosso modo de viver”, desabafou, citando que as três maiores etnias do estado são Pataxó, Tupinambá e Pankararé.

Estão em avaliação por parte do congresso 19 artigos vetados na integridade e cinco que tiveram veto parcial por parte do presidente. Vale destacar que os trechos vetados já foram considerados inconstitucionais conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), quando julgou a tese do Marco Temporal.

“Se o congresso não aceitar os vetos, o Marco Temporal, o racismo contra povos indígenas, a plantação de transgênicos em terras indígenas e o contato forçado com povos isolados podem se tornar lei”, alerta a mensagem do Mupoiba, ao chamar os parentes para mais esta luta.