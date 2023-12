Jerônimo coloca prazo final para definição de candidaturas; confira | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) revelou, nesta segunda-feira, 11, que convocará novamente o Conselho Político para tratar sobre as eleições de 2024. Passados três meses, após o prazo inicial estabelecido pelo gestor estadual, o chefe do Palácio de Ondina garante que, neste encontro, poderá sair a decisão sobre o nome que representará a base governista na disputa pela Prefeitura de Salvador.

“Eu espero que a gente possa resolver ainda este ano. Eu vou chamar, antes do ano novo, pelo menos uma reunião com o Conselho para a gente poder bater o martelo. Vocês sabem que não é só resolver Salvador, a gente resolve Salvador e depois outros. As coisas estão imbricadas, o PT quando retira o seu nome de um canto ou de outro, ele bota em outro lugar”, enfatizou.

Presente na assinatura do contrato bilionário com a empresa canadense voltado para a produção de energia solar na Bahia, realizada na sede da Companhia Baiana de Pesquisa e Mineral (CBPM), Jerônimo ressaltou que a sua postura no processo eleitoral dos 417 municípios baianos é de “mediador” e defendeu a “hora correta” para revelar os nomes prefeituráveis.

“Eu, como governador, tenho que entender. Eu não vou participar desse processo como petista. Vou participar como governador. Eu sou um mediador nesse momento. E eu saberei a hora correta de fazer isso. Estou tratando, essas coisas são delicadas, a gente não pode estar falando demais”, destacou o gestor estadual.

E acrescentou: “A gente não pode errar, e nós queremos tomar a decisão compartilhada, porque a decisão, por exemplo, que bate em Conquista, bate aqui em Salvador bate em Itabuna, bate em Teixeira, de Freitas. Temos que arrumar o xadrez”.

Autointitulando o PT como a sigla que ‘ganha-ganha’, o chefe do Executivo estadual aproveitou para alfinetar o grupo adversário e declarou que a decisão sobre 2024, implicará nos demais anos eleitorais.

“Se fosse, possivelmente, o outro grupo colocava de cima para baixo e dava no que dava. [...]. Nós vamos construir as eleições de 24, pensando em 26, pensando em 28. E para isso não pode ser decisão de toque de caixa. O governador não tem varinha de condão e eu não quero criar uma decisão agora. Nós estamos construindo”, concluiu.