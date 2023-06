Jerônimo concede entrevista direto da Bahia Farm Show; assista

Presente em Luís Eduardo Magalhães para acompanhar os preparativos da Bahia Farm Show, que terá cobertura exclusiva com a equipe de A TARDE no local, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) concederá uma entrevista

É previsto que o governador faça um balanço dos primeiros cinco meses de sua gestão e fale da expectativa pela agenda no evento, com direito a mais uma visita do presidente Lula (PT) nesta terça-feira, 6.

Com o tema "O Agora Sem Fronteiras", a 17ª edição da maior feira agrícola e de negócios do Norte e Nordeste contará com a presença de ministros do governo federal e autoridades diversas deverão passar pelos stands até o próximo sábado, 10.

A TARDE lançou um caderno especial com todas as informações sobre o evento e nele você confere entrevistas exclusivas com representantes do agro e da Bahia Farm, além do mapa da feira.

A entrevista está prevista para começar às 12h30 e você pode ver ao vivo no Portal A TARDE a partir do link abaixo.

Jerônimo Rodrigues