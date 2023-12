Jerônimo cutuca MDB e diz que partidos aliados querem não só Salvador | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) deu uma leve alfinetada no MDB, partido do vice-governador Geraldo Júnior, que é um dos postulantes a ter o seu apoio na disputa pela Prefeitura de Salvador. Em evento onde fez anúncios de ações de combate à seca na Bahia, o chefe do Executivo disse que partidos aliados que pleiteiam apoio em suas respectivas pré-candidaturas na capital baiana, “querem não só Salvador”.

Isso, no entanto, tem dificultado o anúncio do apoio do governo em um único nome para a disputa do próximo ano. A tão sonhada “unidade da base” tem se tornado um projeto de difícil resolução.

“Estou, sim, preocupado com o nosso nome em Salvador, mas estou cuidando, junto com os partidos que me acompanham, dos 417 municípios. Nós não vamos deixar nenhum de fora do nosso olhar. Às vezes, quando você mexe em um lugar como Salvador, o partido que está ali com interesse em indicar um nome, ele ou os outros também têm interesse em outros municípios. Então, não é só Salvador, tem Conquista, Feira...existe movimentação no tablado que você puxa outros municípios. Eu espero que a gente dê conta no conselho político para resolver isso ainda este ano”, disse o governador, em fala que pode ser interpretada como recado ao MDB, que pleiteia o apoio do governo na capital e em outras grandes cidades do estado.



Jerônimo pontuou ainda que, apesar da indefinição sobre a escolha do nome para Salvador, ele tem se debruçado também nas demandas partidárias de municípios de outras regiões da Bahia.

“Quero reforçar que também estou de olho nas outras regiões, extremo sul, oeste, chapada. A nossa passada é uma passada firme, eu não vou deixar um vácuo na conta do nosso grupo político, demorando muito tempo para tomar decisões. Não estou governando apenas para o Partido dos Trabalhadores, tenho orgulho dele, mas estou governando com diversos partidos que me pedem, na condição de governadores, para olhar para todos”, disse.



"Todos os partidos que acompanham o nosso grupo político são mais fortes hoje: PSD, PSB, PCdoB, o próprio PP no passado, a gente governa construindo um cenário de responsabilidade. Faremos o possível para dar retorno e, onde for possível, faremos agora em dezembro, ou no máximo onde houver ajustes, nos primeiros dias de janeiro”, completou.