Jerônimo deixa prazo em aberto para definição de candidato em Salvador | A TARDE

Em dia de entrega do projeto de lei do Bahia Sem Fome na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), no início da tarde desta quinta-feira, 19, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) também falou sobre as eleições de 2024, tanto em Salvador como nos municípios do interior do estado.



Seu grupo político já se posicionou sobre a estratégia de colocar apenas um candidato na disputa para a prefeitura da capital baiana, mas esse nome ainda não foi definido. “O que nós definimos no sábado, na reunião de Salvador, é que a comissão apresentará uma proposição de critérios, um cronograma. Nós temos tranquilidade para a gente não ficar agoniado e tomar decisões erradas”, disse o governador em coletiva de imprensa.

“Espero que possamos virar o ano já com um nome. Se conseguirmos resolver isso em novembro, será em novembro. Se não for, vai ser em dezembro”, concluiu.

Questionado se a indicação de Fabya Reis como coordenadora das decisões partidárias do colegiado em Salvador poderia sinalizar sua candidatura como cabeça de chapa ou vice na disputa pela prefeitura, Jerônimo alegou que a escolha do seu nome foi técnica. “Por ter acompanhado a campanha anterior, da Major Denice, ela tem o conhecimento e aquilo que a gente precisa ter. Em uma hora de definição de nomes, Fabya tem competência para isso, mas não tem nada de compromisso”, justificou.