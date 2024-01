Jerônimo encontra lideranças quilombolas e traça políticas públicas | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) se reuniu neste sábado, 13, em seu gabinete, com 27 lideranças quilombolas, com quem tratou de preparação de políticas públicas que atendam às principais necessidades dos quilombos em 2024, com temas relativos à segurança das comunidades, regularização fundiária, saúde, educação quilombola e acesso à água e energia.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Bahia é o estado com a maior população quilombola do país, aproximadamente 400 mil pessoas. Jerônimo destaca que este grupo está presente na formação do povo brasileiro.

"A origem quilombola orienta muito nossa cultura, é visível na alimentação, na nossa história, na nossa marca de Brasil. O movimento é organizado, muito bem estruturado, tem pautas para negociar com os governos federal, do Estado e com os municípios. Eles conhecem as suas necessidades e pontuaram melhorias em relação à documentação dos territórios, e em temas como educação, saúde, geração de renda, turismo e cultura", afirmou Jerônimo.

Após ouvir as demandas dos representantes quilombolas, a secretária estadual de Promoção da Igualdade Racial, ngela Guimarães (PCdoB), apontou a pertinência dos argumentos e dados levantados e reafirmou que o trabalho conjunto das pastas está articulado para consolidar resultados positivos.

"Nossa expectativa é continuar trabalhando cada vez mais unidas e unidos, de forma transversal, com participação de todas as secretarias, para que o governo do estado responda a essa escuta social, rica e qualificada, e consiga entregar políticas públicas que melhorem a qualidade de vida das comunidades quilombolas da Bahia", disse a secretária.