Jerônimo entrega dez veículos para fortalecer vacinação na Bahia

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) entregou, nesta quarta-feira,13, dez veículos que serão utilizados no âmbito do Plano de Ações Estratégicas de Imunização do Programa Vacina Bahia. A cerimônia de entrega ocorreu no pátio da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador.

O investimento para adquirir os veículos modelo Jeep Renegade foi de pouco mais de R$ 918 mil, viabilizado por meio de um contrato de locação, com duração inicial de 30 meses. O governador ressaltou a importância desse investimento para o fortalecimento dos serviços de saúde do Estado. “Estamos entregando hoje automóveis para que as nossas regionais da saúde possam monitorar, acompanhar e trabalhar. Mas também tem pessoal contratado, a própria vacina que trabalhamos para viabilizar junto ao Governo Federal para chegar aos municípios”, disse Jerônimo.

Alcance de metas

A cobertura vacinal no estado atingiu 75% para imunização contra a Poliomielite, 75% do público alvo recebeu a vacina Pentavalente, enquanto 80% foram vacinados contra a Pneumocócica e 75%, para a Tríplice Viral. Mesmo com o esforço da Sesab em definir estratégias para o alcance das metas, os números continuam aquém da meta estabelecida pelo Estado, que é de alcançar, pelo menos, 95% do público-alvo para cada uma dessas vacinas.

Alguns municípios, em especial aqueles com menos de 100 mil habitantes, enfrentam desafios adicionais em relação à cobertura vacinal. Dez municípios destacam-se por apresentarem coberturas vacinais inferiores a 60% para os quatro imunizantes mencionados anteriormente: Madre de Deus, Entre Rios, Pilão Arcado, Santo Amaro, Arataca, Belmonte, Camamu, São Francisco do Conde, Antônio Gonçalves e Glória.

A secretária da Saúde, Roberta Santana, enfatizou o empenho no emprego e qualificação de recursos humanos e equipamentos disponíveis, para que a Bahia possa avançar significativamente na campanha de vacinação, garantindo a segurança e a saúde de suas populações mais remotas e vulneráveis.

“Com essa ação extramuro, como chamamos, garantimos levar a vacina para algumas pessoas que muitas vezes não conseguem chegar aos postos de saúde. Então, vamos atender quilombolas, indígenas, comunidades ribeirinhas, para levar a vacina para essas comunidades, além da busca ativa em escolas, onde for possível, nós iremos movimentar”, explicou Santana.