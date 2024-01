Jerônimo entrega novos veículos para combate a incêndios | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues entregou na manhã deste sábado, 23, mais 25 novas caminhonetes para reforçar o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Os veículos serão utilizados nas operações de combate a incêndio, resgate, prevenção e ações de fiscalização do órgão em todo o estado.

Jerônimo se solidarizou com a tropa e destacou o papel importante da corporação para proteger o patrimônio, atuar preventivamente e salvar vidas em toda a Bahia.

"O ano com essa agenda de entrega de viaturas para o Corpo do Bombeiro é muito simbólico para nós. Nós que estamos passando por um momento de estiagem na Bahia, do outro lado, as regiões já recebem um pouco de chuva, agradeci a Deus por isso, mas aqui são 25 novas viaturas. Entreguei, no último dia 11, no Farol da Barra, equipamentos, automóveis, equipamentos de segurança, inclusive, para os Bombeiros", disse o governador.

"Vim aqui agradecer ao Corpo de Bombeiro todo o seu esforço, a cada um bombeiro que entra numa mata que apaga um fogo, ao bombeiro que sobe e não é difícil para apagar um fogo, ou naqueles que vão em busca de salvar uma vida de animal, uma vida de um ser humano. Então, isso aqui é justiça, para dar condições melhores de trabalho. O Bombeiro tem uma função que é preventiva quando ele vai a um local, fiscaliza, orienta, dá instrução, quando tem grandes eventos, futebol, show, tudo isso, religiosos, os Bombeiros dão sim um parecer, um relatório sobre as condições, a salvaguardar vidas, mas a gente já só olha o Bombeiro quando tem emergência, um incêndio, um fogo enchente, então nós vamos equilibrar isso para fortalecer cada vez mais essa instituição", pontuou.