Jerônimo lamenta morte de médico baiano executado no Rio de Janeiro | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) lamentou, nesta quinta-feira, 5, em publicação nas redes sociais, a morte do médico baiano Perseu Ribeiro Almeida, que foi executado junto a outros colegas durante a madrugada, em um bar na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

“A notícia da execução de três médicos no Rio de Janeiro, entre eles o baiano Perseu Ribeiro Almeida, causou-me profundo pesar e indignação. Expresso minha solidariedade às famílias e meu desejo de que, em breve, tenhamos a elucidação desse crime bárbaro”, publicou Jerônimo no Twitter.

As vítimas estavam na cidade para um Congresso Internacional de Ortopedia. Os médicos Diego Ralf Bomfim e Marcos de Andrade Corsato também morreram. Daniel Sonnewend Proença foi baleado e segue internado.

Por determinação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), as investigações estão sendo acompanhadas pela Polícia Federal. O secretário executivo do ministério, Ricardo Capelli, foi ao Rio de Janeiro para se reunir com o governo estadual local.