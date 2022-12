Jerônimo parabeniza nomeação de Rui para Casa Civil

O governador eleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), usou as redes sociais para parabenizar o atual governador do estado, Rui Costa (PT), após a confirmação do nome dele no Ministério da Casa Civil do futuro governo Lula. O anúncio foi feito pelo presidente eleito na manhã desta sexta-feira, 9, em Brasília.

“Da Bahia para o Brasil! Parabéns, Rui Costa, ministro da Casa Civil do presidente Lula. O povo baiano se orgulha e tem a certeza que a sua competência e o seu trabalho serão fundamentais para reconstruir o Brasil”, escreveu Jerônimo no Twitter.

Em vídeo divulgado após o anúncio, Jerônimo destacou a “capacidade” e o “estilo” de trabalho do atual governador, que vai ajudar o próximo presidente a recolocar o Brasil nos trilhos.

“Nós estamos aqui, alinhados contigo, para que a gente possa trabalhar forte por uma Bahia melhor, ajudando o Brasil a sair do mapa da fome, a elaborar e desenvolver grandes projetos. Nós confiamos e estamos juntos com você”, disse Jerônimo durante o vídeo.

null Reprodução / Redes sociais