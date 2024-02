Jerônimo promete mediar discussões sobre candidatura em Conquista | A TARDE

Com o MDB apostando no nome da vereadora Lúcia Rocha, e o PT em Waldenor Pereira, os dois partidos dividem a preferência do governador Jerônimo Rodrigues para a escolha do candidato do grupo para as eleições municipais em Vitória da Conquista.

Apesar de as duas siglas fazerem jogo duro para retirar seu nome do páreo, Jerônimo disse que vai em busca da unidade e promete mediar as discussões.



"O meu papel é mediar e essa mediação vai até os últimos momentos, como foi aqui em Salvador. A gente trabalhou, deu tempo ao tempo e com maturidade chegamos a uma saída muito boa e está todo mundo unido em torno da escolha. Eu vou trabalhar e nós vamos conseguir, eu não sofro com isso. Se em algum lugar a gente não conseguir chegar a um consenso, os partidos são autônomos. O Conselho Político é a tentativa da unidade, [...] mas tenho certeza que vamos chegar a um bom termo, não só em Conquista, mas em outros municípios da Bahia", afirmou o governador nesta terça-feira, 23, durante o lançamento da operação de segurança para o Carnaval.

O MDB venceu a concorrência do PT em Salvador dentro do grupo político e garantiu a unidade em torno do nome do vice-governador Geraldo Júnior para a disputa das eleições.