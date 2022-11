Jerônimo quer levar "políticas públicas" ao interior da Bahia

Governador eleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) pretende priorizar a "interiorização" de políticas públicas a partir do próximo ano, com aproximação maior junto aos municípios. O petista publicou nesta quarta-feira, 16, na sua conta no Twitter, que a futura gestão será marcada pelo diálogo e cuidado a população.

"Farei um governo de escuta e demarcarei a minha forma de gerir, com uma interiorização ainda maior das políticas públicas", escreveu.

Em outra publicação, na sequência, Jerônimo Rodrigues destacou que o objetivo é fortalecer os serviços de saúde, em especial o atendimento às mulheres.

"Vamos ampliar os esforços para que cada região tenha maternidades e serviços de alta complexidade para partos difíceis. E que esse serviços possam ser oferecidos o mais perto de casa das mulheres", complementou.

