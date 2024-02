Jerônimo rebate fala de Kannário: "Não vai tirar o brilho do Carnaval" | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) minimizou nesta quarta-feira de Cinzas, 14, as falas do cantor Igor Kannário, durante o desfile de seu trio no Campo Grande na segunda de Carnaval, 12.

Na oportunidade, Kannário se mostrou incomodado com a demora para a liberação da saída de seu trio do trecho do Campo Grande em que se concentram as TVs e os camarotes oficiais. Segundo o cantor, ele estaria sendo boicotado.

“Não sou amigo de Bruno Reis, não sou amigo de secretário, não sou amigo de governador. Todos eles querem me f*der. Todos eles só me aceitam e me engolem porque vocês me amam abaixo de Deus, família”, reclamou Kannário para seu público na segunda-feira.

Citado por Kannário, o governador foi questionado durante coletiva de imprensa sobre o assunto e preferiu exaltar o Carnaval realizado na Bahia em 2024.

“Hoje eu estou para parabenizar e agradecer. O Carnaval foi lindo. Não vai ter nada e nenhum pronunciamento de ninguém que vá tirar o brilho do que foi o Carnaval da Bahia”, disparou Jerônimo.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil), alvo principal da verborragia de Kannário, já havia respondido ao cantor durante coletiva de imprensa na terça-feira, 13. De acordo com o gestor municipal, tudo que foi pedido pelo artista foi atendido pela prefeitura de Salvador.

"Kannário toda vez que passa aqui não perde a oportunidade de falar besteira", comentou Reis.