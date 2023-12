Jerônimo retorna à Bahia nesta terça e tem reunião com vice na quarta | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) retorna à Bahia na noite desta terça-feira, 5, após sete dias em missão internacional, nos Emirados Árabes, para participar da Confederação das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (COP28).

Acompanhado da comitiva do presidente Lula (PT), o chefe do Executivo estadual apresentou aos árabes o programa Bahia + Verde, lançado em junho de 2023, e é considerado como o maior programa de transição energética, econômica e social do Brasil.

Retornando para o Estado, o governador pretende começar a despachar as demandas junto a sua equipe na quarta-feira, 6. O vice, Geraldo Jr. (MDB), já sinalizou para uma reunião com o gestor estadual para tratar sobre a seca que atinge as cidades do interior baiano.

Jerônimo ainda tem a missão de se debruçar sobre o nome eleitoral que disputará a Prefeitura de Salvador em 2024. Previsto, inicialmente, para anunciar em outubro, o gestor estadual vem se esquivando sobre assunto, mesmo com os critérios entregues pelo Grupo de Trabalho, encabeçado pela secretária estadual da Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), Fabya Reis. A disputa segue afunilada entre os nomes do deputado estadual petista, Robinson Almeida e do número 2 da Governadoria, Geraldo Júnior (MDB).

O gestor estadual ainda deve preparar uma confraternização voltada aos deputados federais, como forma de agradecimento após a liberação de recursos para as obras estruturantes da Bahia.