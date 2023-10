Jerônimo revela data de visita do ministro Flávio Dino à Bahia | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) revelou nesta terça-feira, 3, que o ministro Flávio Dino (PSB) virá à Bahia na próxima quinta, 5, quando será realizada uma apresentação acerca da integração entre as unidades da federação, para o combate ao crime organizado no Brasil. A ideia é lançar já nesta semana parcerias com estados vizinhos, como Alagoas, Pernambuco e Sergipe.

“Nós teremos aqui no dia 5, depois de amanhã, a presença do ministro Flávio Dino, que fará uma apresentação no que diz respeito ao estado da Bahia. Nós já discutimos com ele, por exemplo, ações de defesa da nossa fronteira, o que nós vamos fazer de forma conjunta, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, fazendo a proteção da nossa divisa com Pernambuco, de lá para cá e daqui para lá. Da mesma forma, com Sergipe e Alagoas”, explicou o governador.

Ainda segundo Jerônimo, outros estados vizinhos, como Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais e Piauí também devem ser acionados para uma parceria, sob a orientação do governo federal, que busca a integração através do Programa de Enfrentamento ao Crime Organizado (Enfoc), que deve destinar R$ 20 milhões para a segurança pública na Bahia.

“Depois, a gente pode pegar Minas Gerais e Espírito Santo. De repente, fazer um front para segurar, barrar e apreender armas, drogas e criminosos que, por ventura, queiram chegar até a Bahia pelas fronteiras do estado. Então, essa é uma ação que está estabelecida: Operações com recursos, viaturas, armamento e com equipe de tecnologia”, complementou o petista.

A fala de Jerônimo ocorreu durante o evento que marcou a entrega da nova ligação entre a BR-324 e a Estrada do Derba, ainda como parte das intervenções que envolvem a Avenida 29 de Março e, consequentemente, todo o corredor transversal chamado de “Linha Vermelha”, que liga o Subúrbio Ferroviário a Piatã.