Jerônimo Rodrigues reforça que fala de Rui não foi ataque ao DF

Durante o lançamento do São João 2023, nesta terça-feira, 06, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), fez questão de sair em defesa do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), que durante um evento em Itaberaba (BA) disse que Brasília é um "ilha de fantasia".

"Estava em Itaberaba (BA) e Rui falou em um contexto e ele falava sobre o ambiente político, ele não falava sobre o DF. Não foi uma agressão ao DF, nem ao Congresso ou ao Senado. Interpretei como sendo alguns da oposição querendo trazer o tema para dialogar de uma forma muito injusta com o ministro Rui Costa. Tive com ele hoje e está tranquilo, vocês conhecem Rui e sabem da intenção de fazer uma política de qualidade.

Conflitos entre agricultura e agro

Também nesta terça-feira,6, Jerônimo esteve no lançamento da 17ª edição da Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães. Na solenidade de abertura, desta terça-feira (6), o governador defendeu que o debate no setor seja pautado com neutralidade política. O posicionamento foi reforçado durante o evento que ocorreu nesta noite no Parque de Exposições.

"Espero que a CPI tenha bom resultado, mas não pode ser um polvilho de pólvora para ocorrer a falta de paz no campo. Fui ao Oeste ontem para reunir com a coordenação geral do agronegócio e fui muito claro, combinei com eles que quero ajuda do setor para garantir a paz no campo. O que ele (Lula) disse hoje é que não são coisas diferentes e nós do governo vamos fazer de tudo para garantir o diálogo, respeitando o direito de cada um. A agenda em Luís Eduardo Magalhães foi muito positiva", revelou.