Jerônimo se reúne com diretor-geral da PRF: 'alinhar estratégia'

Em meio à escalada da violência na Bahia, com maior ocorrência em Salvador, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) se reuniu com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Antônio Oliveira, para firmar mais uma parceria a fim de conter o avanço do crime organizado no Estado.

O encontro em Brasília, onde também participa da pose do ministro Luís Roberto Barroso à presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), foi compartilhado nas redes sociais do chefe do Executivo estadual no início da noite desta quinta-feira, 28.

Sem detalhar o que foi tratado no encontro, o governador afirmou que "em breve, o estado terá novidades sobre o fortalecimento desta parceria" que envolve as secretárias de Segurança Pública e Direitos Humanos, comandadas por Marcelo Werner e Felipe Freitas, respectivamente.

"Em Brasília para a posse dos ministros Roberto Barroso e Edson Fachin, como presidente e vice-presidente do STF, respectivamente, fiz questão de me reunir com a diretoria da Polícia Rodoviária Federal para alinharmos estratégias de segurança pública para a Bahia", escreveu na legenda da publicação.

"[Secretaria de Segurança Pública, de Direitos Humanos, secretaria que trata dos presídios e Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal atuando forte pela paz e pela segurança pública no estado da Bahia", falou no vídeo.

Ainda na publicação, o chefe do Palácio de Ondina defendeu a união entre as forças de segurança do estadual, municipal e federal, para erradicar as facções criminosas que atuam no estado.

"O combate ao crime organizado deve ser feito de forma ampla e a parceria entre os órgãos municipais, estaduais e federais é fundamental para que tenhamos êxito nessa missão", completou o post no X, antigo Twitter.

O tema da segurança pública vem sendo tratando com prioridade na gestão, em vista dos crescentes casos de insegurança na Bahia. Na noite da última quarta-feira, 27, o governador e a sua comitiva estiveram debatendo estratégias com o secretário nacional de Segurança, Francisco Tadeu.

Confira vídeo:

Em #Brasília para a posse dos ministros Roberto Barroso e Edson Fachin, como presidente e vice-presidente do STF, respectivamente, fiz questão de me reunir com a diretoria da Polícia Rodoviária Federal para alinharmos estratégias de segurança pública para a Bahia. pic.twitter.com/8xyaXxB2F0 — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) September 28, 2023